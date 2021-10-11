رياضة

بثلاثية.. منتخب مصر ينتزع فوزا ثمينا أمام ليبيا ويعزز صدارته

بصاروخ «فتوح» ورأس «مصطفى» وأقدام رمضان صبحي
المال - خاص 10:55 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 10:55 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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استطاع منتخب مصر مساء الإثنين، الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره الليبي في المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

واستضاف منتخب ليبيا نظيره المصري في الجولة الرابعة من التصفيات في ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

في الدقيقة 39 من المباراة، سجل أحمد فتوح الهدف الأول لمنتخب مصر، عبر صاورخية سكنت شباك المنتخب الليبي.

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وفي الدقيقة الثلاثة من الوقت الضائع من الشوط الأول، تمكن مصطفى محمد عبر رأسية أن يخطف الهدف الثاني للمنتخب المصري.

وفي الدقيقة 72 سجل رمضان صبحي الهدف الثالث.

وخرج محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 26 من عمر المباراة، للإصابة، وشارك بدلا منه محمد أبو جبل.

ولم يسجل محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة، رغم محاولات عديدة.

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وعزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة.

وبذلك ترفع مصر رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراة واحدة فقط لضمان التأهل إلى المرحلة الفاصلة دون النظر إلى نتائج المنافسين.

يذكر أن المرحلة الفاصلة ستشهد مباراتين ذهابا وإيابا بين أبطال المجموعات الـ10 ليتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم في قطر 2022.

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بقلم المال - خاص

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