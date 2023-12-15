بثلاثية في مرمى الاتحاد.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

مباراة من العيار الثقيل جمعت بين النادي الأهلي أمام نادي الاتحاد السعودي في منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023، تنافس فيها الفريقان من أجل اقتناص بطاقة التأهل لنصف نهائي المونديال، خاصة أن أوراوا اجتمع مع ليون اليوم ونجح في التأهل لنصف نهائي البطولة ليواجه نظيره مان سيتي الثلاثاء المقبل.

وتألق الأهلي المصري في المباراة على حساب نادي اتحاد جدة، واستطاع أن يلفت الأنظار حوله، بعدما سدد ثلاثية في مرمى الاتحاد مقابل هدف واحد في شباكه، ليتأهل على إثرها لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

حالة من المنافسة شهدها ملعب الملك عبدالله ببريدة بين الأهلي المصري واتحاد جدة، نجح خلالها الأهلي المصري في حسم نتيجة الشوط الأول لصالحه بتسديد علي معلول الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 21، بينما حافظ على شباكه نظيفة من هجمات الاتحاد السعودي، وبانطلاق صافرة بداية الشوط الثاني سدد حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59، ومرت دقائق قليلة ونجح إمام عاشور من خط الوسط في تسديد الهدف الثالث في الدقيقة 62.

ورغم تألق كريم بنزيما في الدقيقة 92 من عمر الشوط الإضافي للمباراة، إلا أن الأهلي المصري خطف الفوز لصالحه.

نجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية 2023 من اتحاد جدة، وعلى إثر تلك النتيجة من المقرر أن يواجه الاثنين القادم الموافق 18 ديسمبر 2023، فلومينيسي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستقام مباراة أخرى الثلاثاء بين أوراوا ومان سيتي.

ومن المقرر أن تقام يوم الجمعة 22 ديسمبر منافسة أولى من أجل تحديد صاحب المركز الثالث، وبعد الإعلان عن صاحب المركز الثالث، ستقام مباراة النهائي نفس اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023.