بثلاثية.. الزمالك يلحق بـ«الأهلي» أول خسارة محلية في القمة 120

خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز

استطاع نادي الزمالك تحقيق فوز مثير على غريمه التقليدي النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بادر بالتهديف مع الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو الذي سدد كرة جاءت عن طريق أشرف بن شرقي من الجهة اليسرى للزمالك، ليعلن عن أول أهداف القمة 120.

وحاول الأهلي سعيًا نحو التعادل حتى انطلاق الشوط الثاني، حيث ظهر بمستوى مختلف عما هو كان في أحداث الشوط الأول، ونجح ياسر إبراهيم من كرة حائرة داخل منطقة جزاء الزمالك في إدراك هدف التعادل مع الدقيقة 62 من زمن المباراة.

ومع الدقيقة 71 استطاع مصطفى محمد مهاجم الأبيض تسجيل هدف رائع في شباك محمد الشناوي بعد استلام الكرة من على الطائر وتسديدها على يمين محمد الشناوي.

ومع اللحظات الأخيرة من المباراة، سجل أسامة فيصل هدفًا رائعًا بعد استلام الكرة من محمد أوناجم والمرمى خالي من حارسه محمد الشناوي.

هزيمة اليوم هي الأولى للنادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري لهذا العام تحت قيادة رينيه فايلر، حيث خاض 20 مباراة، استطاع الفوز في 18 وتعادل في مباراتين.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 42 في المركز الثاني – يخصم من رصيده 3 نقاط وفقًا لقرار اتحاد الكرة – ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 متصدرًا جدول الترتيب.