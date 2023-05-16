بثروات تتجاوز 2.8 تريليون دولار.. تعرف على أغنى المليارديرات في العالم (جراف)

استحوذت 11 مدينة عالمية على ربع عدد المليارديرات في العالم، بإجمالي ثروات تجاوزت 2.8 تريليون دولار، بحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم.

أوضح بحث موقع فوربس الإخباري الأمريكي، أن على رأس المدن التي تمتلك أكبر عدد مليارديرات في العالم استحوذت نيويورك على النصيب الأكبر بواقع 101 ملياردير، وأصبحت هي المدينة الأكثر شعبية للأثرياء مرة أخرى في بداية العام الحالي من بين 2640 مليارديرًا في قائمة فوربس.

يشار إلى أن نيويورك، والتي تسمى “Big Apple”، كانت مركزًا سكنيًّا للمليارديرات لمدة سبع سنوات متتالية، حتى احتلّت بكين مكانها في عام 2021، ولكن لم يدم عهد العاصمة الصينية طويلًا حيث استعادت مدينة نيويورك مكانتها الأولى في عام 2022 واحتفظت بها هذا العام.

وكشف تقرير فوربس أن الصين لا تزال الدولة التي تضم معظم المدن في المراكز العشرة الأولى، حيث تراجعت بكين من المركز الثاني، العام الماضي، إلى المركز الثالث، هذا العام، وانتقلت شنغهاي إلى المركز الرابع، بعد أن كانت رقم 5، العام الماضي، متجاوزة لندن.

بينما انخفضت شنتشن إلى المركز الثامن، بعد أن كانت في المركز السادس قبل عام، بالإضافة إلى ذلك صعدت هونغ كونغ إلى المرتبة الثانية، بعد إضافة ملياردير فقط إلى رصيدها.

وتمكنت الهند من دخول مدينة في المراكز العشرة الأولى، حتى مع تضاؤل ​​ثروات المليارديرات الهنود، ويرجع ذلك أساسًا إلى الفضيحة المحيطة بـ”Gautam Adani”.

وتتساوى دلهي مع مدينة سان فرانسيسكو بواقع 37 مليارديرًا لكل منهما، ليحتلا المرتبة العاشرة التي كانت تحتلها سيول سابقًا، بينما صعدت مومباي من المركز الثامن، العام الماضي، إلى المركز السابع، هذا العام.

«نيويورك» تمتلك أكبر عدد من المليارديرات وأكبر الثروات

تعرف على ثروة مليارديرات نيويورك

كشفت قائمة فوربس لأغنياء العالم أن أصحاب المليارات في مدينة نيويورك بلغت ثروتهم معًا 616.8 مليار دولار، وأن إجمالي عددهم 101 ملياردير.

وبعد انخفاض حاد في عدد المليارديرات، العام الماضي، انتعشت موسكو، لتضم العاصمة الروسية، الآن، 61 مليارديرًا مقيمًا، محققة بذلك ارتفاعًا من 53، العام الماضي، بصافي ثروات قدره 307.1 مليار دولار.

وذلك حيث انتعشت الثروة الروسية إلى حد كبير من مستوى منخفض في عام 2022؛ بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تجاوزت تأثير العقوبات الناجمة عن غزو أوكرانيا.

وبلغ إجمالي ثروات مليارديرات لندن 294.9 مليار دولار، ثم هونج كونج بواقع 286.8، ومومباي بـ276.4، يليها مدينة بكين مسجلة 247.2 مليار دولار.

وتذيلت مدينة سان فرانسيسكو قائمة ثروات أغنياء المدن الـ11 مسجلة 114.2 مليار دولار، يسبقها دلهي بواقع 116.4، وحققت سنغافورة 133.3 مليار دولار.

ثاني أغنى ملياردير في مدينة مومباي

مايكل بلومبرج أغنى رجل في مدينة نيويورك

استحوذت مدينة نيويورك على أكبر عدد من المليارديرات، ومن بينهم أغنى ملياردير من المدن الـ11 الأغنى في العالم، والذي يسمى “مايكل بلومبرج”، حيث بلغت ثروته 94.5 مليار دولار.

وجاء في المركز الثاني “موكيش أمباني”، من مدينة مومباي، بواقع 83.4 مليار دولار، يليه “زانج يمنج” بثروة إجمالية قدرها 45 مليار دولار، ومن ساكني مدينة بكين.

بينما جاء في المركز الحادي عشر “بريان تشيسكي” كأغنى ملياردير في مدينة سان فرانسيسكو، بثروة قدرها 9.3 مليار دولار، وفي المركز العاشر من بين أغنياء المدن الـ11 “جوه تشنغ ليانغ” بواقع 14.3 مليار دولار في سنغافورة.

مليارديرات مصر

احتفظ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس بصدارة ترتيب أغنى شخص في مصر، بعد مرور أكثر من 4 أشهر من عام 2023، بثروة تقدر بـ7 مليارات دولار، وفقًا لـ”فوربس”، وهو نفس ترتيبه في نهاية عام 2022.

وظلّت قائمة الأثرياء في مصر ثابتة، منذ نهاية العام الماضي، حيث يحتل محمد منصور المركز الثاني بثروة صافية 3.6 مليار دولار، فيما يحلّ نجيب ساويرس في المركز الثالث مع ثروة تقدر بـ3.3 مليار دولار.

ووفقًا لقائمة “فوربس”، فإن محمد الفايد يحتل المرتبة الرابعة بين مليارديرات مصر، مع ثروة تقدر بملياري دولار، بينما في المرتبة الـ1520 عالميًّا.

وسجل يوسف منصور خامس أغنى شخص في مصر، بثروة تصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما جاء شقيقه ياسين منصور بثروة شخصية 1.3 مليار دولار، واحتل المركز السادس بين أغنى أغنياء مصر، والأخير في قائمة المليارديرات.