بثالث أيام عيد الأضحى.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل 49 ألف زائر

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 49 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

إقبال كبير على حديقة حيوان الجيزة

وأضاف أن حديقة حيوان الجيزة بدأت في استقبال زوارها منذ الثامنة صباحًا وحتى السادسة والنصف مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة.

ولفت إلى أن الحديقة شهدت في ثالث أيام العيد إقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، مشيرًا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.

وأشار الدكتور رجائي إلى أنه يتم يوميًا إقامة عرض للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، فضلاً عن عرض تدريبي لسباع البحر (راكون).

حديقة الحيوان بالجيزة

وأكد أنه تم التعاقد مع شركة أمن جديدة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين، إضافة إلى شركة نظافة جديدة للمحافظة على المظهر الجمالي للحديقة.

وأشار إلى تواجد سيارتي إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.

وأوضح أنه تم تشغيل بعض الخدمات الترفيهية لإدخال البهجة على المواطنين منها: ملاهي للأطفال وسينما “7d” وطفطف وعربات كهربائية لتيسير التنقل داخل الحديقة، إضافة إلى البدالات المائية.

