بتول عرفة تنتهي من مساء الخير للجسمي

أحمد حمديانتهت المخرجة بتول عرفة من تصوير كليب "مساء الخير" للمطرب حسين الجسمي، والذى من المقرر طرحه خلال ساعات في جميع القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، من كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.وشارك فيها مجموعة من فناني مصر، حيث تم تصويرها على مدار يوم

أحمد حمدي

انتهت المخرجة بتول عرفة من تصوير كليب “مساء الخير” للمطرب حسين الجسمي، والذى من المقرر طرحه خلال ساعات في جميع القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، من كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

وشارك فيها مجموعة من فناني مصر، حيث تم تصويرها على مدار يومين كاملين بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر، منهم هاني رمزي، د. أشرف زكي، رانيا يوسف، روجينا، مجدي كامل، أحمد بدير، دينا فؤاد، نشوى مصطفى، راندا البحيري، ميدو عادل، لقاء سويدان، ميار الغيطي، د. سناء شافع، د. سميرة محسن، إلهام عبدالبديع، علاء حسني، مي القاضي، طارق صبري، إيمي سالم، أحمد فريد، أميرة الشريف، هاجر عفيفي، نهير أمين، مصطفى عباس، بجانب الإعلامية إيمان رياض، والكابتن عادل مجدي كامل، والطفلة مايا.

وتنوعت أماكن تصوير العمل مابين شارع المعز، والكوربة، و6 أكتوبر، والنزهة، بجانب هيئة البريد، وإحدى المدارس والمستشفيات، من خلال فريق عمل ضم مدير التصوير صلاح يعقوب، والمنتج الفنى محمد زياد، في حين تولى أعمال المونتاج والألوان والـ Vfx محمد جلال.