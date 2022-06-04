بتوقيع على بياض .. الأهلي يُمدد عقد لاعبه محمد محمود حتى 2027

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول ‏لكرة القدم لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المقبل والمتبقي من عقده الحالي، لتصبح مدة تعاقد ‏اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمد محمود وقع على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه الذي ‏سانده طوال فترة إصابته، والتي استمرت ما يقرب من عامين كاملين.

وشعر محمد محمود أن ‏مساندة النادي له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، ‏وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، ‏تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة. ‏

وأعرب محمد محمود، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، عن سعادته بالاستمرار مع القلعة الحمراء، مُبينًا أنه يسعى إلى بذل ‏أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، والمساهمة ‏في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.

وأضاف محمود: «وقعت على بياض تقديرًا وحبًّا للأهلي الذي ساندني طوال فترة إصابتي ‏وكذلك ‏الجماهير الوفية التي تدعمني بقوة منذ وصولي إلى النادي، وخلال فترة إصابتي ‏التي استمرت ‏ما يقرب من عامين، وجاءت الفرصة لرد الجميل والوفاء بالوعد الذي ‏قطعته على نفسي ‏بالتمديد على بياض، وهو ما حدث خلال الجلسة التي جمعتني بأمير ‏توفيق مدير التعاقدات».‏

وأكد محمد محمود أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان داعمًا له بقوة طوال ‏الفترة ‏الماضية، لا سيما في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى الدعم والمساندة، مشيرًا إلى ‏أن الكابتن الخطيب تحدث ‏معه كثيرًا بكلمات مؤثرة للغاية للشد من عزيمته.‏

واختتم محمد محمود تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن يكون تمديد عقدي فاتحة خير بالنسبة إليَّ ‏في ‏مشواري مع الأهلي، وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة».‏