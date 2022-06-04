بتوقيع على بياض .. الأهلي يُمدد عقد لاعبه محمد محمود حتى 2027

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المقبل والمتبقي من عقده الحالي، لتصبح مدة تعاقد اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمد محمود وقع على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه الذي سانده طوال فترة إصابته، والتي استمرت ما يقرب من عامين كاملين.
وشعر محمد محمود أن مساندة النادي له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة.
وأعرب محمد محمود، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، عن سعادته بالاستمرار مع القلعة الحمراء، مُبينًا أنه يسعى إلى بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، والمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.
وأضاف محمود: «وقعت على بياض تقديرًا وحبًّا للأهلي الذي ساندني طوال فترة إصابتي وكذلك الجماهير الوفية التي تدعمني بقوة منذ وصولي إلى النادي، وخلال فترة إصابتي التي استمرت ما يقرب من عامين، وجاءت الفرصة لرد الجميل والوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسي بالتمديد على بياض، وهو ما حدث خلال الجلسة التي جمعتني بأمير توفيق مدير التعاقدات».
وأكد محمد محمود أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان داعمًا له بقوة طوال الفترة الماضية، لا سيما في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن الكابتن الخطيب تحدث معه كثيرًا بكلمات مؤثرة للغاية للشد من عزيمته.
واختتم محمد محمود تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن يكون تمديد عقدي فاتحة خير بالنسبة إليَّ في مشواري مع الأهلي، وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة».