بتوصية من “لجنة مكافحة كورونا”.. روسيا ترفع عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر وذلك بعد أشهر من استئناف الطيران بين البلدين.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قررت روسيا زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة إلى 5 رحلات أسبوعيا.

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات الطيران العارض “تشارتر” اعتبارا من 27 مارس/ آذار 2020، ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

كما قررت موسكو تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يونيو/ حزيران حتى أوائل أغسطس/ آب 2020.

وفي سبتمبر/ ايلول الماضي، قررت روسيا استئناف الرحلات إلى مصر (القاهرة) بواقع 3 رحلات أسبوعيا.

وتقول السلطات الروسية إن قرارات إعادة الطيران وزيادة الرحلات تتخذ بناء على عدد من المعاير التي وضعتها روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية.

وتتضمن المعايير عدد معين لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال 14 يوما لكل 100 ألف نسمة، ونسبة الزيادة اليومية للحالات الجديدة ومعامل انتشار كوفيد -19 لمدة سبعة أيام.

ويتم اتخاذ القرار بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.