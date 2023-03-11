بتوجيهات من السيسي.. 400 جنيه زيادة في بدل صعود المنبر لأئمة المساجد

نقل وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة بدل صعود الأئمة على منبر المساجد بنحو ٤٠٠ جنيه.

وقال جمعة في تدوينة : بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحسين المستمر للأحوال المالية والعلمية والتأهيلية لجميع الأئمة صدر اليوم السبت 19 شعبان 1444هـ الموافق 11 مارس 2023م قرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2023م بزيادة مبلغ (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر للأئمة اعتبارًا من 1 مارس 2023م، تمول من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

وتابع : يتوجه وزير الأوقاف وجميع الأئمة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للأئمة والخطاب الوسطي المستنير، ويدعون له بمزيد من التوفيق، ولمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.