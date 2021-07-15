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بتوجيهات من السيسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت

استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة
صفية حمدي 11:26 م, الخميس, 15 يوليو 21 11:26 م, الخميس, 15 يوليو 21

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قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قرر رئيس الجمهورية، أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

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وأوضح الرئيس أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

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بقلم صفية حمدي

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