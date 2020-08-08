سيـــاســة

بتوجيهات من السيسى.. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان

لمواجهة تداعيات انفجار بيروت
أحمد اللاهوني 4:37 م, السبت, 8 أغسطس 20 4:37 م, السبت, 8 أغسطس 20

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أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية إلى جمهورية لبنان الشقيقة محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية، لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.

ووفق بيان للمتحدث العسكرى اليوم، يأتى ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.

مصر تساعد لبنان

وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما قدم الجانب اللبنانى الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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