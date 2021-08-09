بتوجيهات رئاسية .. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في ‏تونس

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى، ‏محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة ‏الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن ‏كاهل المواطنين التونسيين.‏

وذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات ‏والمحن، و‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة.

وأعرب الجانب التونسى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية ‏مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكداً أهمية ‏تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة التونسى.‏

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.