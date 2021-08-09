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بتوجيهات رئاسية .. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في ‏تونس

للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن ‏كاهل المواطنين التونسيين
أحمد اللاهوني 6:12 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 6:12 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

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أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى، ‏محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة ‏الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن ‏كاهل المواطنين التونسيين.‏

وذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات ‏والمحن، و‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة.

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وأعرب الجانب التونسى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية ‏مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكداً أهمية ‏تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة التونسى.‏

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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