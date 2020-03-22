بتوجيهات رئاسية.. ضم 60 ألف أسرة للدعم النقدي «تكافل وكرامة»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عددا من القرارات الهامة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على “فيسبوك” فقد جاءت هذه القرارات كالتالي:

١- زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة 60,000 أسرة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

٢- زيادة العائد الشهري للرئدات الريفيات من 350 جنيه مصري شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً.

٣- تضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية.

٤- زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

٥- افتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية قبل شهر يونيو 2020.

كانت الدكتورة نيفين القباج، قالت إن الوزارة اتخذت إجراءات مكثفة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، وهناك مشكلات تخص فرص العمل خلال الفترة الحالية، والوزارة أضافت 273 ألف أسرة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة هذا العام، وستتم إضافة 100 ألف أسرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

كانت مديرية الصحة بأسيوط قد وضعت خطة للتعامل مع العائدين من الدول الأوربية وخاصة إيطاليا بعد انتشار مناشدات على السوشيال ميديا بقدوم أعداد كبيرة لمركزى أبنوب والقوصية بطرق غير شرعية، وذلك من خلال الرائدات الريفيات للبحث عن أي عائد والإبلاغ عنه.

وتم عمل خطة تتبع للعائدين من الخارج بمختلف مراكز المحافظة من خلال الرائدات الريفيات، وإبلاغ المديرية لمطابقة البلاغات بالأسماء المسجلة لدى المديرية، خاصة وأن هناك أشخاصا لم تتم عودتهم بالطرق الرسمية خاصة من إيطاليا.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي وصل إلى ٣ ملايين و٣٩٥ ألفًا و٤١٨ أسرة حتى منتصف مارس الجاري.

وأوضح التقرير أن البرنامج يعمل منذ انطلاقه في ٢٠١٥ على الوصول إلى الأسر الأكثر فقرا واحتياجا وفقا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.