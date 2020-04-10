بتوجيهات السيسي.. حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية (صور)

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون، والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة إسنا.

مديرية أمن الجيزة: تأمين تنفيذ 4 قرارات إزالة عقار مخالف بحي العمرانية.

مديرية أمن السويس: تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين.

وفي مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية بدائرة مركز شرطة إدفو.

وبمديرية أمن قنا: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة دشنا.

ومديرية أمن بني سويف: شنت حملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الواسطي.

وفي مديرية أمن سوهاج: شنت حملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة بالمحافظة.

وشنت مديرية أمن كفرالشيخ، حملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة بدائرتي مركزى شرطة كفرالشيخ، سيدى سالم.

وبمديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أشمون.