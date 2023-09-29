بتوجيهات الرئيس.. مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلي تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلي، إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب.

ومن جانبهم، وجهت أسرة اللاعب الشكر لرئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدموا بها، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية.