عقـــارات

بتوجيهات الرئيس.. ضبط 106 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء

أجهزة الأمن ألقت القبض على 1862 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء تنفيذهم أعمال بناء الأسبوع الماضي.
أماني عوض 3:58 م, الأثنين, 15 يونيو 20 3:58 م, الأثنين, 15 يونيو 20

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة، لضبط المخالفين لقرار إيقاف كافة صور أعمال البناء في عدد من المحافظات لمدة 6 أشهر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة عليهم ورصدهم.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 106 أشخاص جدد، خلال 24 ساعة، لقيامهم بتنفيذ أعمال بناء بالمخالفة للقرار.

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حرصًا على سلامة المواطنين.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 1862 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء تنفيذهم أعمال بناء الأسبوع الماضي، بإجمالي 1757 على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارًا، في مايو الماضي، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتي يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات، نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

السيسي يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات رصد المخالفات

القبض على 1862 شخصًا مخالفًا لقرار إيقاف أعمال البناء خلال أسبوع
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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