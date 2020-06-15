بتوجيهات الرئيس.. ضبط 106 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء

أجهزة الأمن ألقت القبض على 1862 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء تنفيذهم أعمال بناء الأسبوع الماضي.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة، لضبط المخالفين لقرار إيقاف كافة صور أعمال البناء في عدد من المحافظات لمدة 6 أشهر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة عليهم ورصدهم.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 106 أشخاص جدد، خلال 24 ساعة، لقيامهم بتنفيذ أعمال بناء بالمخالفة للقرار.

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حرصًا على سلامة المواطنين.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 1862 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء تنفيذهم أعمال بناء الأسبوع الماضي، بإجمالي 1757 على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارًا، في مايو الماضي، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، لمدة 6 أشهر.