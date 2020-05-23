بتوجيهات الرئيس.. تقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر (صور)

أرسلت أجهزة وزارة الداخلية مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديم إهداء رئيس الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين، إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليداً ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم الكامل لهم، وكذا التواصل معهم بكافة المناسبات.