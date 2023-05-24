بتوجيهات الرئيس السيسي.. دعوة من الأكاديمية الوطنية إلى بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى

، لاعب المصارعة؛ من أجل تلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت قناة إكسترا نيوز خبر تلقي أحمد فؤاد بغدودة دعوة من جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تأهيله والحصول على رعاية تامة له كموهبة رياضية.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أشرف صبحي،

، عن القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب الشاب حال التتويج ببطولة في إحدى الألعاب الرياضية، وذلك على إثر الأزمة الأخيرة التي حدثت مع اللاعب أحمد فؤاد بغدودة.

وقال أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية: «اللاعب الشاب يحصل على مكافأة من 10 لـ15 ألف جنيه عند حصوله على بطولة، واللاعب يقيم بشكل منتظم داخل المركز الأوليمبي طوال العام دون تكلفة».

وتابع: «صناعة البطل الأوليمبي تكلف 2 مليون دولار، ونحن نقوم بتوفير الرعاية الكاملة لكل أبطالنا، كما أن الوزارة تبحث في قرى ونجوع مصر عن شباب؛ من أجل تأهيلهم ليكونوا أبطالًا لمصر».