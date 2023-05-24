بتوجيهات الرئيس السيسي.. دعوة من الأكاديمية الوطنية إلى بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى
وأعلنت قناة إكسترا نيوز خبر تلقي أحمد فؤاد بغدودة دعوة من جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تأهيله والحصول على رعاية تامة له كموهبة رياضية.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور أشرف صبحي،
وقال أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية: «اللاعب الشاب يحصل على مكافأة من 10 لـ15 ألف جنيه عند حصوله على بطولة، واللاعب يقيم بشكل منتظم داخل المركز الأوليمبي طوال العام دون تكلفة».
وتابع: «صناعة البطل الأوليمبي تكلف 2 مليون دولار، ونحن نقوم بتوفير الرعاية الكاملة لكل أبطالنا، كما أن الوزارة تبحث في قرى ونجوع مصر عن شباب؛ من أجل تأهيلهم ليكونوا أبطالًا لمصر».