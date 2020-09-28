بتوجيهات الرئيس.. الداخلية تهدي ماكينات حياكة لسيدات مُعيلات (صور)

أهدت وزارة الداخلية عددًا من ماكينات الحياكة لعدد من السيدات المُعيلات من ذوات الإعاقة السمعية، لإعانتهن على تحمل نفقات الحياة وتوفير حياة كريمة لهن ولذويهن، وذلك بالتنسيق مع جمعية الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقاً من الدور المجتمعى لها الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لمبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وسلم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة الماكينات للسيدات المُعيلات، وبحضور عدد من ذويهم الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

جاء ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية والإرتقاء برعايتها، وفقًا لبيان صادر عن الداخلية.