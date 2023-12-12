بتواجد 900 شركة من 23 دولة.. «فوود أفريكا» يطلق أولى فعالياته بحضور حكومي

انطلقت منذ قليل أولى فعاليات معرض Food Africa بدورته الثامنة، بمشاركة أكثر من 900 شركة وتمثيل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.

وافتتح المعرض وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، وكامل الوزير، وزير النقل، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”.

وتجول الوزراء بالمعرض، للتعرف على الخدمات الفنية التي يقدمها المركز لعملائه، وجناح التكتلات الصناعية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وتم شرح دور مركز تحديث الصناعة في دعم التكتلات الصناعية والعمل على مشاركة 7 تكتلات للحاصلات الزراعية في المعرض من 4 محافظات بصعيد مصر, مثل البصل من محافظة سوهاج، والرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا لعرض منتجاتهم على أكبر التجار المحليين والدوليين والتعرف على أسواق جديدة.

ويقام المعرض خلال الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة.

ويشهد معرض فوود أفريكا افتتاح 3 فعاليات هامة أخرى، تشمل معرض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف في دورته الرابعة إلى جانب معرض “فريش أفريكا” المتخصص في مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض “تمور أفريكا” المتخصص في قطاع التمور الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.