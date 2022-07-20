بتهمة سرقة اسمها.. ميتا إكس تقاضي مالكة فيسبوك «ميتا بلاتفورمز»

أقامت شركة ميتا إكس، التي تقدم تجارب مبهرة للواقع الافتراضي، دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية في محكمة مانهاتن الفيدرالية أمس الثلاثاء ضد شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك، تتهمها فيها بسرقة اسمها في مشروعها الأساسي ميتافيرس، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغت ميتا إكس، ومقرها نيويورك، المحكمة بأن تغيير علامة فيسبوك التجارية “سحقتها” وأنه تم إعاقة قدرتها على العمل باسم ميتا.

ميتا إكس تتهم ميتا بلاتفورمز بالتعدي على علامتها التجارية الاتحادية “ميتا”

واتهمت ميتا بلاتفورمز بالتعدي على علامتها التجارية الاتحادية “ميتا” وطالبت المحكمة بإصدار أمر يمنع شركة التواصل الاجتماعي من استخدام علامة “ميتا” للبضائع والخدمات التي تتعارض مع علامة “ميتا إكس” كما طالبت بتعويض مادي غير محدد عن الأضرار التي لحقت بها.

مؤسس ميتا إكس: ميتا بلاتفورمز لم تعرض شركتنا للخطر فحسب بل (هددت) الصناعة بالكامل

وقال مؤسس ميتا إكس جاستن “جي.بي” بولونينو في بيان إن ميتا بلاتفورمز “لم تعرض شركتنا للخطر فحسب بل (هددت) الصناعة بالكامل وحقوق الملكية الفكرية للمبتكرين الذين ساعدوا في بناء (الصناعة)”.

وقالت الشركة في القضية إنها ناقشت احتمال الدخول في شراكة مع فيسبوك في 2017 وإن مسؤولا تنفيذيا في فيسبوك أثنى على واحدة من تجارب ميتا إكس في ذلك العام ووصفها بأنها “مدهشة” و”مذهلة”.

وأضافت ميتا إكس أن تغيير العلامة التجارية إلى ميتا بلاتفورمز سيؤدي إلى خروجها من السوق وقد دفع الناس بالفعل إلى الاعتقاد بالخطأ بأن الشركتين تابعتان لبعضهما بعضا.

ميتا المالكة لفيسبوك تصدر تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان

وأصدرت شركة ميتا المالكة لفيسبوك تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان مؤخرا، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وتغذي العنف في العالم الحقيقي في أماكن مثل الهند وميانمار.

وقالت ميتا في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود “مخاطر بارزة على حقوق الإنسان” تشمل منصات ميتا، بما في ذلك “الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف”.

وأضافت أن التقييم لم يحقق في “الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى”.

وقال راتيك أسوكان ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، لرويترز إن الملخص صدمه إذ يعتبره محاولة من ميتا “لتجميل” النتائج التي خلصت إليها الشركة.

وفى مطلع الشهر الماضى، أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك، أنه سيتم تداول سهم الشركة في بورصة ناسداك تحت اسم “ميتا” اعتبارا من التاسع من يونيو.

وكانت الشركة تستخدم اسم “إف بي” الذي تستخدمه منذ عرضها العام الأولى في 2012.

ويتماشى الاسم الجديد مع تغيير العلامة التجارية من فيسبوك إلى ميتا، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر 2021.