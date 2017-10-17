بتهمة التقصير.. برلماني يطلب استجواب وزير الأوقاف

ياسمين فوازتقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب استجواب عاجل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يتطرق إلى التقصير البين فى أداء الوزارة فى القيام بدورها الرئيسي فى إدارة المراكز الإسلامية و ضعف أداء المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى القيام باختصاصاته. وأشا

ياسمين فواز



تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب استجواب عاجل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يتطرق إلى التقصير البين فى أداء الوزارة فى القيام بدورها الرئيسي فى إدارة المراكز الإسلامية و ضعف أداء المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى القيام باختصاصاته.





وأشار حجازي في طلب الاستجواب إلى أن المسلسل المستمر من الأحداث الدموية المتكررة فى قتل و سفك دماء الأخوة الأقباط سببه الرئيسى التطرف الفكرى



وطالب بأن تقوم وزارة الأوقاف بالدور المنوط لها كوزارة و كمجلس أعلى للشئون الاسلامية وأن تبذل قصارى جهدها فى تغيير ثقافة شعب بثت فى أذهانه العنف و تكفير الآخر و الإرهاب و التطرف

وأوضح أن اختصاصات وزارة الاوقاف ليست فقط العناية بالمساجد و رعاية الأيتام، و لكن اللقاء الاسبوعى الالزامى (صلاة الجمعة) لكل المسلمين اثناء و بعد صلاة الجمعة و كذلك المراكز الاسلامية التابعة للوزارة كلها منابر يمكن من خلالها بث رسالة الاسلام الوسطية و المستنيرة التى تظهر سماحة الإسلام.



وطالب وزير الأوقاف بإعداد خطة شاملة، فكرية – حوارية – إعلامية -ثقافية – تعليمية طبقا لاختصاصات الوزارة و المجلس الأعلى للشئون الإسلامية