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بتهمة التضليل الإعلامي.. الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية” السعودية

قالت إن القناة لا تحترم قواعد المهنة
المال - خاص 5:05 م, السبت, 31 يوليو 21 5:05 م, السبت, 31 يوليو 21

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سحبت الجزائر اعتماد قناة “العربية” السعودية متهمة إياها بـ”التضليل الإعلامي”، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته “فرانس 24”.

وذكر البيان أن وزارة الاتصال قررت السبت “سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية (العربية) بالجزائر”.

وأفاد أن القرار جاء نتيجة “عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الاعلامي والتلاعب”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وتصبح “العربية” بذلك ثاني قناة تلفزيونية أجنبية بعد “فرانس 24” يسحب اعتمادها في الجزائر منذ يونيو الماضي.

وقررت السلطات الجزائرية في 13 يونيو سحب اعتماد “فرانس 24” بسبب “التحامل المتكرر” للقناة الإخبارية “على الجزائر ومؤسساتها”، بعدما حذّرتها في مارس على خلفية تغطيتها لتظاهرات “الحراك” المناهضة للنظام.

وبدأت احتجاجات “الحراك” في فبراير 2019 رفضا لولاية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومطالبة بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

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واحتلت الجزائر المرتبة الـ146 (من 180) في مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في العالم للعام 2021، أي أنها بقيت في المرتبة نفسها التي احتلتها العام الماضي.

لكنها تراجعت 27 مرتبة منذ سنة 2015.

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بقلم المال - خاص

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