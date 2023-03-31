«بتهديدهم بالسلاح».. القبض على عصابة استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عصابة تخصصت في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات، بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- استغلا الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزهما سلاح أبيض، مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 من الأطفال.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات، والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهًا عنهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.