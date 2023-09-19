بتنفيذات مليار جنيه.. «هيرميس» تتصدر ترتيب شركات السمسرة في البورصة اليوم

تمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، لتتجاوز قيم تداولاتها المليار جنيه، محققة حصة سوقية بلغت 23.6%، بقيمة تداول 1.19 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 11.9 ألف عملية لصالح 190.24 مليون ورقة مالية.

التجاري الدولي وأرقام بالمركزين الثاني والثالث خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية وصيفًا فى المركز الثانى، بحصة سوقية 8.0% وبقيمة تداول بلغت 403.8 مليون جنيه، ونفّذت حوالى 6.16 ألف عملية على 74.39 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت “أرقام” لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية المركز الثالث، بحصة سوقية 7.0%، وقيمة تداول 349.45 مليون جنيه، ونفذت 2.6 ألف عملية على 7.34 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، مهيمنة على حصة سوقية 5.4% بتداولات بلغت 273.05 مليون جنيه، ونفذت 35.14 ألف عملية على 163.9 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 271.01 مليون جنيه بحصة سوقية 5.4%، كما نفذت 10.6 ألف عملية على 110.13 مليون ورقة مالية.

هيرميس بالمركز السادس بترتيب شركات السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما جاءت شركة “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية فى الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 254.89 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.1%، من خلال تنفيذ 1.8 ألف عملية على 8.67 مليون ورقة مالية.

وحلت “بريمير” لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 230.22 مليون جنيه بحصة سوقية 4.6%، من خلال تنفيذ 848 عملية على 12.03 مليون ورقة مالية.

واحتلت “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 224.9 مليون جنيه، بحصة سوقية 4.5%، وبعدد عمليات بلغ 7.1 ألف عملية منفَّذة على 101.6 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “أتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.3% بقيمة تداول 217.18 مليون جنيه، ونفذت عدد عمليات 2.27 ألف جنيه على 14.7 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، وحققت تداولات بقيمة 206.42 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 4.1% وعدد عمليات 6.9 ألف عملية على 74.52مليون ورقة مالية.