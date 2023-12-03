بتنفيذات تتجاوز 11 مليار جنيه.. «الأهلي فاروس» تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة اليوم

تمكنت “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، عقب تحقيقها لتنفيذات تتجاوز الـ 11 مليار جنيه بختام التداولات، محققة حصة سوقية بلغت 64.3%، بقيمة تداول 11.08 مليون جنيه، ونفّذت حوالي 6.2 ألف عملية لصالح 58.4 مليون ورقة مالية.

بلتون وهيرميس بالمركزين الثاني والثالث بنهاية تداولات البورصة اليوم

وجاءت “بلتون” لتداول الأوراق المالية وصيفًا في المركز الثاني، بحصة سوقية 4.8%، وبقيمة تداول بلغت 824.4 مليون جنيه، ونفّذت حوالي 4.84 ألف عملية على 227.15 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية 4.4%، وقيمة تداول 756.5 مليون جنيه، ونفذت 16.99 ألف عملية على 274.43 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “جلوبال أنفست” لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، مُسيطرة على حصة سوقية 3.8%، بتداولات بلغت 663.64 مليون جنيه، ونفذت 656 عملية على 172.73 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 553.93 مليون جنيه، بحصة سوقية 3.2%، كما نفذت 70.6 ألف عملية على 218.14 مليون ورقة مالية.

مباشر بالمركز السادس بترتيب السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما جاءت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات في الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 433.35 مليون جنيه، بحصة سوقية 2.5%، من خلال تنفيذ 17.9 ألف عملية على 194.7 مليون ورقة مالية.

وحلت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 339.62 مليون جنيه، بحصة سوقية 2.0%، من خلال تنفيذ 8.9 ألف عملية على 95.64 مليون ورقة مالية.

واحتلت “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 325.6 مليون جنيه، بحصة سوقية 1.9%، وبعدد عمليات بلغ 11.74 ألف عملية منفَّذة على 146.24 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 1.8%، بقيمة تداول 307.05 مليون جنيه، ونفذت عدد عمليات 12.63 ألف عملية على 130.26 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، وحققت تداولات بقيمة 276.75 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 1.6%، وعدد عمليات 11.95 ألف عملية على 155.2 مليون ورقة مالية.