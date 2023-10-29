بتنفيذات تتجاوز المليار .. «هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة في البورصة اليوم

تمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، لتتجاوز قيم تداولاتها المليار جنيه، محققة حصة سوقية بلغت 17.2%، بقيمة تداول 1.27 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 17.79 ألف عملية لصالح 268.49 مليون ورقة مالية.

التجاري الدولي وثاندر بالمركزين الثاني والثالث خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية وصيفًا فى المركز الثانى، بحصة سوقية 8.2%، وبقيمة تداول بلغت 608.25 مليون جنيه، ونفّذت حوالى 10.67 ألف عملية على 122.02 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية 7.6%، وقيمة تداول 562.28 مليون جنيه، ونفذت 66.74 ألف عملية على 154.24 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات على المرتبة الرابعة، مهيمنة على حصة سوقية 7.2%، بتداولات بلغت 530.16 مليون جنيه، ونفذت 17.65 ألف عملية على 160.15 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 397.59 مليون جنيه بحصة سوقية 5.4%، كما نفذت 11.9 ألف عملية على 114.49 مليون ورقة مالية.

عربية أون لاين بالمركز السادس بترتيب شركات السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما جاءت شركة “عربية أون لاين” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية فى الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 397.55 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.4%، من خلال تنفيذ 10.57 ألف عملية على 129.75 مليون ورقة مالية.

وحلت “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 384.53 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.2%، من خلال تنفيذ 11.1 ألف عملية على 116.93 مليون ورقة مالية.

واحتلت “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 339.4 مليون جنيه، بحصة سوقية 4.6%، وبعدد عمليات بلغ 11.48 ألف عملية منفَّذة على 102.07 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.5%، بقيمة تداول 332.54 مليون جنيه، ونفذت عدد عمليات 5.8 ألف جنيه على 84.83 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، وحققت تداولات بقيمة 324.7 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 4.4%، وعدد عمليات 6.9 ألف عملية على 74.52مليون ورقة مالية.