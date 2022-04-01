شركة مبادلة الإماراتية أنهت إجراءات الحصول على قرض من تحالف مصارف بنحو 720 مليون دولار من أجل إتمام صفقة الاستحواذ على حصة في حقل تمار للغاز الإسرائيلي.

وقالت مصادر -كما ورد بموقع العربية- إن تحالفا من 13 بنكا من بينهم مصارف إسرائيلية، شارك في ترتيب القرض وهي بنوك أبوظبي التجاري و”دويتشه بنك” و”HSBC” و”ING” و”JP Morgan” و” Natixis” و” Societe Generale” ومجموعة “SMBC” اليابانية وبنك الصين.

فيما تضمنت قائمة البنوك الإسرائيلية المشاركة في عملية التمويل مصارف “لئومي” و”هبوعليم” و”ديسكونت” و”مزراحي”.

كما يستحق أجل التمويل الذي قدمته البنوك في ديسمبر من 2029، بحسب ما ذكرته المصادر والتي أوضحت أن بنك “هبوعليم” كان المرتب الرئيسي للقرض.

والشركة هي “تمار انفستمنت” التابعة لـ”مبادلة” والتي تم تأسيسها لغرض الصفقة.

وأنهت شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار، في سبتمبر من العام الماضي إجراءات استحواذها على حصة تبلغ 22% من حقل الغاز البحري الإسرائيلي “تمار” بعد اتفاق مبدئي، في أبريل الماضي، لشراء حصة بحقل الغاز الإسرائيلي مقابل 1.1 مليار دولار.

يشار إلى أن احتياطات الحقل تقدر بأكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز، وتمتلك كل من شركة شيفرون الأمريكية والشركة “إسرامكو” نحو ثلث حقل تمار، فيما الباقي تملكه شركات أصغر.