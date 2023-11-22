بتمويل 3.1 مليون يورو .. شركات الشحن تتدرب علي قيادة المركبات بمعهد «الموانئ» بالإسكندرية

نظم فريق المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab بقيادة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية “CEEBA”، ورشة عمل اليوم بمعهد تدريب الموانئ بميناء الإسكندرية، لتعريف شركات الشحن بمشروع التدريب على قيادة الشاحنات وفقا لأليات الاتحاد الأوروبي، وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبى.

وتم دعوة مختلف شركات النقل من القطاع الخاص والعام وشركات مناولة البضائع في الموانئ لزيارة المركز الشرقي بمعهد تدريب الموانئ، والقائم بأعمال التدريب، وذلك لاكتشاف المزيد عن خدماته وأنشطته من حيث أجهزة محاكاة التدريب المتاحة لسائقي الشاحنات ومشغلي الأوناش ومشغلي اوناش التستيف وأوناش الشوكة.

بالإضافة إلى فرصة مشاهدة التدريب الحى للإجراءات التجريبية لمشروع TECHLOG والتى تمت وفقًا لنتائج جلسات النقاش مع أصحاب المصلحة مع التركيز على تعزيز عمليات وتدابير السلامة، والتي يتم اختبارها من خلال سلسلة من التدريبات العملية على المحاكاه في الفترة من 8 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2023.

وفى أجواء تفاعلية بين الحضور والمنظمين تمت “الزيارة المفتوحة” للمركز يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 من الساعة 11 صباحًا حرص عدد كبير من شركات النقل فى القطاع الخاص والعام وشركات مناولة البضائع في الموانئ على الحضور وزيارة المحاكاة بالمركز ومنهم شركات البحر المتوسط للشحن ( MSC ) و الإسكندرية لتداول الحاويات، وقناة السويس للملاحة، ودمياط للحاويات.

و بدأت فعاليات الحدث بعرض عن أهداف مشروع TECHLOG وأنشطة المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab والذى تم تقديمه من خلال شركاء المشروع الدكتورة ساندرا حداد مدير المشروع ووكيل كلية النقل الدولى واللوجستيات للبحث العلمى بالاكاديمية العربية والدكتورة سارة الجمل مدير الإتصالات بالمشروع ورئيس قسم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بكلية النقل الدولى واللوجستيات بالاكاديمية العربية وإيمان سيف – الأمين العام المساعد بالغرفة التجارية بالاسكندرية والمدير المالى للمشروع.

وتوجه الحضور بعد ذلك لزيارة محاكاة سائقي الشاحنات ومشغلي الرافعات و أوناش التستيف والشوكة ومشاهدة التدريب الحى للإجراءات التجريبية لمشروع TECHLOG فيما يتعلق بعمليات وتدابير السلامة.

يقع المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab الخاص بمشروع TECHLOG ​​ في الإسكندرية ويعد جزءًا من التعاون الدائم عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط ​​حيث تشارك المنظمات البحثية وصناعات النقل البحري والبري في إنشاء واختبار ومشاركة مبادرات نقل التكنولوجيا الجديدة القائمة على تقنيات المحاكاة المتقدمة.

يشار إلى أن مشروع TECHLOG النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط يهدف إلى تحقيق معايير الجودة المشتركة، ومستويات السلامة لعمليات النقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ويتم تمويله في إطار برنامج EU ENI CBC MED بميزانية 3.1 مليون يورو.

و الجدير بالذكر أنه قد تم تدريب عدد 9 شركات من قطاع العام والخاص فالمجال، 5منها على محاكاة الشاحنات والتستيف منهم SHIP AND CREW, KADMAR , MORGAN و4 على الرافعات الثقيلة منهم MSC و بورسعيد لتداول الحاويات، و قناة السويس لتداول الحاويات ،و دمياط لتداول الحاويات والبضائع ،و الإسكندرية للحاويات والبضائع.

جاء التدريب كنتيجة مباشرة لجلسات نقاشية مع أصحاب الشركات لمعرفة احتياجات السوق فيما يتعلق برفع كفاءة وتدابير السلامة.