بتمويل 20 مليون يورو.. دراسة لتحويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية، أنه جار حاليا دراسة مشروع تحويل المخابز البلدية الموجودة في مصر للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء، بدلا من السولار في إطار خطة الحكومة للترشيد واستخدام الطاقة التقليدية والتحول إلى الطاقة النظيفة.



وأوضح في تصريحات صحفية له على هامش ورشة العمل التي نظمتها غرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوعية بأهمية المياه بأن مصر بها نحو 28 ألف مخبز تم تحويل بعضهم للعمل بالغاز الطبيعي فيما توجد مخابز حتى الآن لم يصلها شبكات توصيل الغاز الطبيعي.



وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 4 شهور وأن المشروع سيمول من الاتحاد الأوروبي والمعونة الإيطالية بنحو 20 مليون يورو.



ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم التنفيذ تجريبيا في محافظة بورسعيد للتعرف على العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن محافظة الإسماعيلية.