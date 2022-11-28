بتمويل من «الاستثمار الأوروبى».. ..تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير العامرية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن محافظة الإسكندرية تقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى باستكمال تنفيذ مشروع تطوير العامرية الممول من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشارت المصادر لـ«المال» إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتم تنفيذها خلال نوفمبر المقبل، حيث يشرف على تلك المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل العديد من تطوير الطرق بمحيط منطقة العامرية والتى تم طرحها على الشركات المختلفة لتنفيذ العديد من الطرق بمنطقة العامرية والناصرية.

واشترطت جهات الطرح الممثلة فى جهاز تنمية المشروعات أن تكون الشركات المتقدمة لتنفيذ تلك المشروعات ضمن الشركات المدرجة والمسجلة لدى اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مشيرة إلى أن تفاصيل الطرق موجودة فى كراسة الشروط والتى أصبحت متاحة بمديرية الطرق وجهاز المشروعات الصغيرة.

وأكدت المصادر أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبى تم تخصيص 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحى العامرية، منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد خطوط صرف الصحى وإنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين.

وفى مايو الماضى قام فريق بنك الاستثمار الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية ومشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الإسكندرية بزيارة عدد من المشروعات بالإسكندرية.

يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبى بتمويل من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ15 مليون يورو تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى المناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية، وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.