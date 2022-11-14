بتمويل بنك التعمير الألماني.. «الري والموارد المائية» تطرح المرحلة الثالثة من برنامج الصرف القومي الثالث

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات الصرف عن طرح المرحلة الثالثة لبرنامج الصرف القومي الثالث بين شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.

وأضاف أن المشروع يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة سليم الأولى (أ – 1) بزمام نحو 2555 فدانًا، وذلك بمحافظة بني سويف.

ويتم تمويل المشروع عبر بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، وهو ما اعتبرت وزارة الري والموارد المائية أنه يسهم بشكل كبير فى إستراتيجية الهيئة لتنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام 6.40 مليون فدان، وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة العامة فى زمام قدره 8.50 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي.

وتقرر أن تكون جلسة الاستفسارات في الأول من ديسمبر المقبل، فضلًا عن آخِر موعد لتسليم المظاريف الفنية والمالية للمشروع في منتصف ديسمبر أيضًا.

وخلال يونيو من العام الماضي كان قد أشار المهندس عاشور عبد الكريم إلى أن الهدف العام للمشروع هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والعمل على تحسين منظومة الأمن الغذائى،

حيث يسهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية بمناطق التنفيذ من خلال تحسين كفاءة الصرف الزراعى بزمام 257 ألف فدان، والبنية الأساسية لزمام 70 ألف فدان من المصارف المكشوفة،

بالإضافة إلى مراجعة ووضع الإستراتيجية المستقبلية لتطوير مصانع المواسير البلاستيكية بالهيئة، وخفض مناسيب المياه بالتربة بطريقة مستدامة لمنع تخزين المياه والحدّ من ملوحة الأراضى الزراعية.

كما أضاف أن نسبة مساهمة المشروع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطي جميع الأقاليم، تبلغ 43.5 مليون يورو قرضًا من البنك الألماني،

و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و8 ملايين يورو منحة من البنك الألماني موزعة على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات، والتى بدأت منذ يوليو 2020.

وأشار عبد الكريم إلى أن المشروع يسهم فى تنمية مهارات العاملين بالهيئة عن طريق برامج تدريبية متخصصة لجميع قطاعات الهيئة،

وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لأن المستفيد الرئيسي من المشروع هو المزارع الذي يمثل القطاع الخاص العامل في النشاط الزراعي،

بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على تطوير الوضع البيئي بمناطق تنفيذه، حيث إن شبكات الصرف الزراعى ستؤدي بدرجة كبيرة لتحسين نوعية مياه المصارف بما يتوافق مع قوانين البيئة المحلية.