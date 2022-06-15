«بتلكو» موزعا لحلول ومنتجات «كوربوريت ستاك» في البحرين

وقعت شركة «كوربوريت ستاك» CorporateStack، المتخصصة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة بمجال التحول الرقمي، اتفاقية تعاون مع مجموعة بتلكو البحرينية “شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية” لبدء شراكة حصرية تقضي بحصول مجموعة بتلكو على حقوق حصرية بتوزيع وبيع خدمات ومنتجات كوربوريت ستاك CorporateStack ERP للعملاء في المملكة البحرينية

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمرMEET ICT الذي يقام في البحرين خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو، وتأتي الاتفاقية في إطار خطة التوسعات التي تستهدفها شركة كوربوريت ستاك في أسواق المنطقة العربية وإفريقيا، لذا قررت تعيين بتلكو كموزع لمنتجات السحابة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها، بما يشمل خدمات CorporateStack CRM، CorporateStack ASSETS، CorporateStack HRMS، CorporateStack ERP.

وتسمح الاتفاقية لشركة كوربوريت ستاك بتوسيع خدمتها لتشمل التعاون مع شركات بتلكو الشقيقة، حيث تعمل بتلكو في 12 منطقة جغرافية دولية، وهم الأردن، وجزر المالديف، وجيرنسي، وجيرسي، وجزيرة مان، ودييجو جارسيا، وسانت هيلانة، وجزيرة أسنسيون، وجزر فوكلاند، والمملكة العربية السعودية، ومصر، واليمن.

في قال عبد الله محمد دانش رئيس قطاع الأعمال في مجموعة بتلكو البحرينية: “الاتفاقية مع كوربوريت ستاك تأتي في إطار الدور الريادي الذي تلعبه بتلكو في عملية التحول الرقمي الذي أصبح واقعا ملموسا بفضل التخطيط الاستراتيجي والجهود التي قام بها فريق عمل الشركة على مدار السنوات الماضية، وتأتي حلول كوربوريت ستاك لتتكامل مع رؤية الشركة في السوق البحريني والأسواق التي تقدم فيها بتلكو خدماتها، ونسعى لتقديم حلول رقمية فريدة من نوعها تلبي احتياجات المؤسسات بمختلف أحجامها والشركات الناشئة”.

وأضاف “نستهدف من خلال هذه الشراكة تعزيز مكانة بتلكو بتوفير أفضل الحلول الرقمية بأنحاء المنطقة، وذلك مع منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال معًا، ومن هذا المنطلق نتطلع لتسهيل التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا الاقتصاد الرقمي المتسارع وهو ما سوف نحققه من خلال شراكتنا الجديدة مع كوربوريت ستاك”.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد عابدين الشريك المؤسس والمدير الإقليمي لشركة كوربوريت ستاك، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة بتلكو البحرينية الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق قوية للشركة داخل السوق البحريني الذي يشهد ديناميكية شديدة في عمليات التحول الرقمي.

من جانبه أكد المهندس أسامة مرتضى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا، أن حلول CorporateStack Cloud ERP تتوفر حاليا على بوابة Batelco Online، على أن تنضم شركة “أمنية” بالأردن وهي أول شركة شقيقة تنضم إلى الاتفاقية لاحقا، لافتا إلى أن الحلول التي تقدمها كوروبوريت ستاك تساهم في تسهيل التحديات التي تواجه المؤسسات في ظل عملية التحول الرقمي المتسارع.وأضاف مرتضى، أن أزمة كورونا أظهرت أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات من خلال حلول مميكنة يتم تقديمها عن بعد، وهو ما يعكس اتجاه المؤسسات للتحول الرقمي، ومع ظهور الجائحة أصبح هناك اتجاه كبير لتقديم الخدمات وإدارة المؤسسات بشكل أكثر ديناميكية بما يساهم في خفض الجهد والتكاليف وزيادة العائدات>