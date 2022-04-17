«بتلكو» توقع مذكرة تفاهم مع «إريكسون» بشأن تقنيات وابتكارات الجيل الخامس في البحرين

وقعت شركة بتلكو مذكرة تفاهم مع إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، للتعاون في مجال تقنيات وابتكارات الجيل الخامس، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود بتلكو في تعزيز قدرات الشبكة لتحقيق أهدافها المستقبلية فيما يخص تقنية الجيل الخامس، بالإضافة إلى دعم برامج تطوير مجموعة جديدة من حالات الاستخدام والتي بدورها سوف تبرز الإمكانيات اللامحدودة لتكنولوجيا الجيل الخامس للمستهلكين والشركات على حد سواء.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون الطرفين في مجال تقنية الصوت عبر نظام الراديو الجديد، ونظام الشحن المتقدم الذي سيعزز عمليات الشحن المتقارب في الوقت الحقيقي لشركة بتلكو، فضلًا عن أنها تتيح تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال إنترنت الأشياء. ومن مجالات التعاون التي تغطيها مذكرة التفاهم تقديم حلول السحابة الأصلية لشبكة الجيل الخامس الأساسية، وشبكة الجيل الخامس المستقلة، والتي لعبت الدور الرئيسي في نجاح بتلكو وإريكسون بإجراء أول مكالمة بيانات على شبكة الجيل الخامس المستقلة في المملكة.

وستتعاون بتلكو مع إريكسون بموجب هذه المذكرة في عدد من المجالات الرئيسية مثل تقنية إنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT)، والتي تتيح تغطية أوسع وعمر بطارية أطول للأجهزة ذات التعقيد المنخفض للغاية.. وستقود هذه المذكرة جهود بتلكو وإريكسون لاستكشاف مجالات تطبيق تقنية إنترنت الأشياء ضيق النطاق إلى دعم المجالات المرتبطة بتطوير المدن الذكية من خلال توفير ميزات متقدمة، مثل القياس الذكي، ومراقبة جودة الهواء، وإدارة المباني، والتي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لتطوير المدينة الذكية.

وبهذه المناسبة، قال ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: “نحن نمضي قدمًا بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، ومن هنا فإن بتلكو تحرص على تقديم أحدث وأفضل التقنيات لمشتركيها. ونعمل في الوقت الراهن على إطلاق مجموعة واسعة من الإمكانات الفائقة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس في المملكة، بما يخدم أهداف الاقتصاد الرقمي في البحرين. وعلاوة على التغطية القوية التي توفرها شبكة الجيل الخامس من إريكسون، تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى بحث طرق تطبيق تقنيات الجيل الخامس بما يحقق أفضل سبل الاستفادة من هذه التقنية المتطورة وعرضها على قطاعات الصناعات المختلفة في البحرين وذلك عن طريق توفير أمثلة لحالات الاستخدام المبتكرة. ومن خلال توفير هذا الدعم التقني للصناعات الرئيسية في المملكة، نأمل في المساهمة في مزيد من الازدهار لهذه الصناعات.”

ويمكن لشركة بتلكو من خلال هذا التعاون مع إريكسون، دعم قدراتها في مجال النطاق العريض المتنقل المعزز (eMBB) والاستجابة للنمو السريع في حركة البيانات، والمرتبط بانتشار الأتمتة وتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي . كما تساعد مذكرة التفاهم شركة بتلكو في تقديم وسائط غامرة وتجارب ألعاب سحابية، فضلًا عن أنها تستهدف وضع الأسس الضرورية لتقديم نطاق الموجة المليمترية للجيل الخامس “mmWave” والذي يوفر إمكانات كبيرة للوصول اللاسلكي الثابت، وتطبيقات الألعاب والتطبيقات الصناعية، وذلك من خلال عرض نطاقه الترددي العالي، ومعدلات البيانات الأعلى وقدرات النطاق الموسعة التي يتميز بها.

من جانبه، قال فويتشك باجدا، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن متحمسون للعمل مع بتلكو واستكشاف تقنيات الجيل الخامس التي يمكن أن تطلق العديد من فرص النمو الرقمي . كما أننا واثقون بأن تعاوننا سيدعم بتلكو في تطوير نماذج أعمال جديدة وخلق عروض جديدة ومبتكرة في المملكة. ونحن ملتزمون تمامًا بتقديم الدعم التقني لبتلكو في الاستجابة للتعقيدات المتزايدة في الشبكة وضمان إمكانية الوصول إلى اتصال سريع وموثوق في جميع أنحاء المملكة مع تنامي انتشار تقنيات الجيل الخامس فيها”.

واشتركت شركة إريكسون مع بتلكو لاطلاق شبكة الجيل الخامس التجارية والغير مستقلة في البحرين في عام 2019، وتتعاون الشركتان منذ ذلك الحين لتعزيز خدمات الجيل الخامس في المملكة. وبما أن كفاءة استخدام الطاقة تحتل جانبًا مهمًا من محفظة خدمات إريكسون لتقنيات الجيل الخامس، فإن تعاون الطرفين سيتضمن العمل على تقليل استهلاك الشبكة من الطاقة، وتطوير حلول لشبكات جيل خامس ذكية ومستدامة.