«بتكوين» و«إيثر» تتجهان لتحقيق أفضل أداء شهري منذ 2021 

تتجه أكبر عملتين مشفَّرتين في العالم”بتكوين” و”إيثر” نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ عام 2021 وسط انتعاش الرغبة في المخاطرة بالأسواق العالمية والتفاؤل بشأن ترقية شبكة “إيثريوم”.

أداء “بتكوين و ” إيثر”

ارتفعت “بتكوين” بنسبة 28% في يوليو وتتداول بسعر 23950 دولارا، فيما قفز سعر “إيثر” بنسبة 72% إلى 1732 دولارا.

ويقود التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين إلى وجهة النظر القائلة بأنَّ الاحتياطي الفيدرالي سينتهي من رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام والتركيز على خفض تكاليف الاقتراض في عام 2023، مما يوفر سيولة أكثر تتوجه نحو المضاربة.

وقال سيسي لو الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات “فين لينك بارتنرز”: “الإشارات على أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي؛ قد تكون السبب في رفع جميع الأصول الخطرة، كما استفادت العملات المشفَّرة”.

وأضافت: “يبدو أنَّ تصفية المراكز المثقلة بالديون قد انتهت، وربما تكون الأسواق قد وجدت القاع”تحاول العملات المشفَّرة التعافي من مسار هذا العام الذي قضى على أكثر من 50% من مؤشر “إم في أي إس كريبتوكومبير ديجيتال أسيت” (100 MVIS CryptoCompare Digital Assets 100).

وتعرّضت العملات المشفَّرة لضربة بسبب تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، وما أعقب ذلك من أزمات في العملات المشفَّرة مثلما حدث في صندوق التحوط “ثري أروز كابيتال”.

ومن المقرر أن ينتقل نظام “إيثريوم بلوكتشين” إلى نظام أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يسمى نظام إثبات الحصة، وكان الإعلان عن هذا الأمر داعماً لصعود “إيثر”.

ويمكن لعملة “إيثر” أن ترتفع بين 1915 دولارا و2000 دولار في الأيام المقبلة، وفقاً لمارك نيوتن رئيس الإستراتيجية الفنية في “فندستارت” Fundstrat مضيفا : “تبدو (إيثر) أكثر جاذبية من الناحية الفنية من (بتكوين) على المدى القصير، لذا يجب أن تكون عمليات التراجع في منتصف أغسطس نقطة للشراء”.