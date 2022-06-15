«بتكوين» تنخفض الأربعاء إلى أدنى مستوى في 18 شهرا

انخفضت عملة بتكوين الرقمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 18 شهرا، مما أدى إلى تراجع العملات الرقمية الأصغر معها، إذ لم يُظهر التراجع الأخير في أسواق العملات المشفرة أي مؤشر على التوقف، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزلت بتكوين أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 6.3% إلى 20715.69 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام 2020.

وفقدت بتكوين حوالي 28% من قيمتها منذ يوم الجمعة الماضي وأكثر من نصف قيمتها هذا العام، ومنذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني، انخفضت بنحو 70%.

وانخفضت بتكوين بعد أن جمد مقرض العملات المشفرة الأمريكي سيلسيوس هذا الأسبوع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات، مما أثار مخاوف من حدوث تداعيات أوسع في سوق الأصول الرقمية.

وأدت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف مكافحة التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى زيادة الضغط على الأصول الخطرة من العملات المشفرة إلى الأسهم.

كما انخفضت العملات الرقمية الأصغر، والتي تتأثر بتحركات بتكوين، فنزلت إيثريوم ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 9.4% إلى 1090 دولارا.

ارتفاع آخر كبير قادم في سعر الفائدة بأمريكا

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي في نهاية اجتماعه المقبل اليوم الأربعاء. كل الرهانات ستتوقف بعد ذلك، ومن المحتمل جدا حصول زيادات أكبر في أسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار المستهلك.

من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لأن جيروم باول وبقية أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنهم إعلان النصر ضد التضخم المتفشي في وقت قريب، خاصة وأن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال مايو الماضي.

في الواقع، لقد زادت احتمالات رفع الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء، رغم أنها لا تزال بعيدة إلى حد ما، وذلك بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو.

وقال تود لوينشتاين كبير استراتيجيي الأسهم في بنك الاتحاد: “يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاد الحل، بحيث لا يمكنه أن يبدو بأن ليس لديه قناعة بشأن هذا التضخم العنيد والمستمر، يجب أن ينتج عن الاجتماعين التاليين ارتفاعين بمقدار نصف نقطة”.