بتكوين تصعد بقوة وتجذب مستثمرين جدد إلى سوق الكريبتو

قفز سعر بيتكوين العملة الرقمية الأشهر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء فوق 38 ألف دولار، لتنعش سوق العملات الرقمية المشفرة (الكريبتو) وتجذب المزيد من المستثمرين بعد تراجع لمدة يومين.

ويراهن مستثمرون دوليون على أن العملات المشفرة، لا سيما “بتكوين”، قد تصبح ملاذا استثماريا آمنا ضمن الأصول التي تحظى بهذه المكانة عالميا مثل الذهب والمعادن الثمينة.



وذكرت منصة (كوين ديسك) الأمريكية لتداول العملات الرقمية أن سعر بيتكوين 38 ألفا و107 دولارات و62 سنتا، بارتفاع نسبته تفوق 3 في المائة مقارنة بالتعاملات الصباحية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وازداد بريق “بتكوين”، أشهر العملات الرقمية، كونها لا ترتبط بسوق الأسهم والسندات، فخلال الأشهر الأخيرة قفزت العملة المشفرة بنسبة وصلت إلى 34% منذ سبتمبر الماضي بينما في الفترة ذاتها تراجع كل من مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك 100” بنسبة 8%.



