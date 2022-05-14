«بتكوين» ترتفع 3.87% إلى 29986.45 دولار

ارتفع سعر بتكوين، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، 3.87% إلى 29986.45 دولار في الساعة 22.06 مرتفعة 1119.25 دولار عن إغلاقها السابق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم 18.1% عن أدنى مستوى لها في العام عندما وصلت إلى 25401.05 دولار في 12 مايو الجاري.

وارتفعت إيثر ثاني أكبر عملة رقمية في العالم 6.49% لتصل إلى 2077.03 دولار يوم الجمعة مرتفعة 126.58 دولار عن إغلاقها السابق.

الدولار ينخفض لكن يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية

انخفض سعر الدولار في تعاملات أمس الجمعة مع ارتفاع الأسهم الذي أسهم في تعزيز أجواء المخاطرة، لكنه لا يزال في سبيله لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار قلق المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومن أن تدفع سياسة المركزي الأمريكي الاقتصاد للركود.

وزاد قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم ورفع المركزي الأمريكي للفائدة إلى دخول الاقتصاد في ركود، وأظهرت بيانات هذا الأسبوع مؤشرات على أن التضخم بدأ ينحسر وإن كان بوتيرة بطيئة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة 0.143 بالمئة مسجلا 104.610 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.01 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من العام 2002.

والعملة الأمريكية في طريقها لتسجيل زيادة للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة متتالية من الزيادات الأسبوعية هذا العام، وارتفع الدولار بأكثر من 9% حتى الآن في 2022.

وارتفع اليورو 0.18% مسجلا 1.0398 دولار بعد أن عكس مساره من الانخفاض الذي وصل به إلى 1.0348 وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير من العام 2017.

والعملة الأوروبية الموحدة في سبيلها لتسجيل خسارة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع بعد أن تضررت من المخاوف المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الدولار.

ورغم توقعات واسعة النطاق بأن المركزي الأوروبي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في يوليو إلا أنه من المتوقع أيضا أن يتبنى وتيرة أبطأ في تلك الخطوة من المركزي الأمريكي.

وتراجع الين الياباني 0.76% مسجلا 129.32 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2227 دولار بارتفاع 0.23 % خلال أمس الجمعة.

وبدأ الين الذي يعد ملاذا آمنا، في الارتفاع أمام الدولار، وهو في طريقه ليسجل أول زيادة أسبوعية مقابل الدولار بعد تسعة أسابيع متتالية من الانخفاض.