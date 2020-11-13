بتكولوجيا الذكاء الاصطناعي.. الداخلية: بدء العمل بالمقر الجديد لمديرية أمن الجيزة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن بدء التشغيل الفعلي والعمل بالمقر الجديد لمديرية أمن الجيزة الكائن بتقاطع طريق “مصر/ إسكندرية” الصحراوي مع محور 26 يوليو، عقب افتتاحه وتجهيز بأحدث التقنيات الحديثة منها غرفة أزمة مجهزة لاستقبال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

الداخلية: المقر الجديد يساهم في حل مشكلات الزحام

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة، والتي ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى المتميز والإرتقاء بمنظومة العمل الشرطى وزيادة فعالياتها، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والإستعانة بالوسائل التكنولوجية، وتوفير البيئة الوظيفية المناسبة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى بجودة وإتقان.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن ذلك استجابةً للامتداد الجغرافي لنطاق محافظة الجيزة، وفرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء المحافظة، ومساهمةً في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات إزدحام مناطق وسط مدينة الجيزة.

غرفة أزمات مجهزة بالذكاء الاصطناعي

وشمل المقر الجديد عدد من المباني، أبرزها:

غرفة إدارة أزمات مجهزة بأحدث التقنيات “شاشات متطورة- كاميرات مرورية حديثة – منظومة تتبع لسيارات النجدة والترحيلات والحافلات السياحية وناقلات المواد البترولية”، بهدف تغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة، إضافة إلى ربط الكاميرات المثبتة لتأمين المحيط الخارجى للأقسام بهدف متابعة المترددين عليها ومتابعة خروج المأموريات، كما أن الغرفة مجهزة لاستقبال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بهدف التنبؤ بالأحداث والكوارث قبل حدوثها، وقد تم تنفيذ البنية التحتية من خلال تغطية الشوارع والميادين بكاميرات وتجهيز سيارات الشرطة بكاميرات وربطها بغرفة الأزمات بالمديرية وغرف عمليات الوزارة.

مباني المقر الجديد

مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة المزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى زيادة مواضع تلقى البلاغات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من البلاغات وتقليل مدة الإنتظار، بالإضافة إلى تدعيم الغرفة بأحدث منظومة للكاميرات تعرض عليها أهم الشوارع والميادين فى المحافظة وكذا محيط الأقسام والمراكز لنقل الأحداث على مدار اليوم، وكذا منظومة التتبع من خلال تزويد سيارات الشرطة بهذه المنظومة لمتابعة السيارات وتوجيه أقرب سيارة لمحل الحدث، فضلاً عن منظومة متابعة خطوط سير الحافلات السياحية.

مقر الديوان العام للمديرية والذى تم إنشائه على أحدث النماذج المعمارية التى تُجسد مفهوم الأصالة والعراقة مع الحداثة والتطوير المعمارى.

مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والذى رُوعىّ فى تصميمه الوفاء بكافة الإحتياجات اللوجيستية لأعمال البحث الجنائي.

فضلًا عن عدد من المبانى الخدمية التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومن بينها أماكن مجهزة لإستقبال المواطنين لتلقي الشكاوى وعرضها والعمل على سرعة حلها، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

الداخلية: استعنا بأحدث التقنيات

واستعانت الداخلية بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمنى من داخل المقر الجديد من خلال منظومة متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة، تُساهم فى أداء الدور المنوط به بجودة واتقانه.