بتكليفات من الرئيس».. الحكومة: الإسراع في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع واعتبار ذلك أولوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي والغرف التجارية والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة أعمال التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي للتيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة.

ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد بوجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار ذلك الملف أولوية في هذه المرحلة.

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ للإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج ، وسرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك.

وأكد أنه سيتم العمل في أيام الإجازات “الجمعة والسبت” بحيث لا يتم تعطيل أي عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك.

وعرض مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج، والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في هذا الشأن، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والماكينات الصناعية عالميا.

وأشادوا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.