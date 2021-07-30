بتكلفة 9 ملايين جنيه .. افتتاح 4 مساجد جديدة في محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة، والفكر المتطرف، جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح ٤ مساجد جديدة بمراكز (أبو حمص – المحمودية – كفر الدوار) بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأشار إلى أنه تم خلال عامين فقط بناء وافتتاح أكثر من ٢٤٠ مسجدا فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وهى مسجد “قطب عوض” بقرية قطب عوض بأبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٢٨٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى مسجد “الرياح الكبير” بقرية سنبادة بالمحمودية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٤٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد “عزبة النصر” بقرية طلمبات برسيق بأبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٢٢٥ م٢ بتكلفة إجمالية مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

كما تم تدشين مسجد “حجازي” بقرية الهلباوي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٧٢ م٢ بتكلفة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه، وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان “مخاطر استباحة المال العام والحق العام” أن الإسلام جعل حفظ المال أحد المقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، كما أمر الإسلام بالحفاظ على الحق العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور.

وأكد محافظ البحيرة على أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.