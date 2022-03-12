بتكلفة 800 مليون جنيه .. «الزراعة» تدشن محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب

قام السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح ‏كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بوضع حجر الأساس إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة بأسوان ‏بحضور اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.



‏وقال القصير إن ذلك يأتي في إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وأضاف أن محطة وادي الصعايدة على مساحة 80 فدانًا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم (غرس ربيعي وخريفي) بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.



‏ وأكد القصير أن التحول لزراعة القصب بالشتل يحقق فوائد عديدة منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على استغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والاقتصادي والذي يتمثل فى ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية علاوه علي أن استخدام الزراعة بالشتل تسهم في تخفض تكاليف الانتاج وتقليل التقاوي المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض مع إمكانية استخدام النظم الحديثة في الري والميكنة في الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد اثناء الحصاد.



وأضاف القصير أن المشروعات التي تفقدها أمس واليوم في محافظة أسوان تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم موجها الدعوة إلى المستثمرين لاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال المشروعات الزراعية الجديدة.

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‏من ناحيته، قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن إنشاء مثل هذه المشروعات العملاقة في أسوان تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي وأنها تضع أسوان على خريطة الاستثمارات المحلية والدولية بجانب كونها أفضل مدينة سياحية شتوية وكل ذلك يتزامن مع تقوم به الحكومة بالعمل على محور التنمية البشرية المستدامة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسر والمرأة المعيلة والشباب ومن هنا نؤكد على أهمية زيارة وزير الزراعة لأسوان وتفقده لمشروعات وفعاليات تستهدف رفع جودة الحياة ‏ للعاملين بهذه المشروعات والصيادين والمزارعين.



وأشاد ‏”عطية” بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان في خدمة المزارعين بالمحافظة حيث تشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل وخاصة القصب بالإضافة إلى أنه يوجد بها مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

ومن جهته أشاد اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بهذا المشروع العملاق، والذي ينضم إلى قائمة المشروعات الجارى تنفيذها بصعيد مصر، لافتا الى ان مشروع محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة يعد من أهم المشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يأتي ضمن الأهداف التنمويه للدولة التى لاتألوا جهدا فى تطوير الحياة فى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف أكثر من 50% من سكان مصر وهى سابقة لم تحدث فى العالم من قبل .

واشار الى ان المحطة تهدف فى إنتاج الشتلات بإستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية فى آليات الإنتاج والصوب وكافة المشتلات اللازمة لإنتلاج مثل هذه النوعية من تكنولوجيا الزراعة لتساهم فى قاطرة التنمية لبلدنا العزيز .

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‏وزير الزراعة شهد أيضا مراسم توقيع عقد انشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر بين الشركة الوطنية للمقاولات ومركز البحوث الزراعية.



‏وقام بالتوقيع اللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

‏حضر اللقاء قيادات وزارة الزراعة ومحافظة أسوان والشركة الوطنية وهيئة تنمية الصعيد.



‏والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام أمس واليوم بجولة لمحافظة أسوان تفقد خلالها العديد من المشروعات الزراعية في مجال الثروة السمكية والانتاج الزراعي وكذلك متابعة محطات إنتاج شتلات قصب السكر بالشتلات