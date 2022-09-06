بتكلفة 80 مليون جنيه.. افتتاح وصلة الطريق الدولي بين كفر الشيخ والمنطقة اللوجيستية بطنطا

افتتح منذ قليل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء طارق رحمي محافظ الغربية، وصلة الطريق الدولي الرابط بين الطريق الدولي كفر الشيخ بالمنطقة اللوجستية داون تاون بطنطا في محافظة الغربية طنطا -قطور.

وقال العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات على هامش الافتتاح، إن طول الطريق 1400 متر مربع بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه تحملت تكلفته وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والرصف.

وأضاف سيف أنه تم تهيئة الطريق وإزالة جميع الإشغالات والتعديات على الطريق ، كما تم رفع كفاءة الخدمات على الطريق من خلال أعمدة الكهرباء، وتم إنشاء ترع جديدة بدلا من المتهالكة.

وأوضح سيف أن الطريق الذي تم افتتاحه اليوم أهميته أنه يقلل وقت الوصول إلى المنطقة اللوجستية من الطريق الزراعي والطريق الدولي بكفر الشيخ.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية داون تاون طنطا تضم منطقة لوجستية – أدوية، ومنطقة لوجستية، منطقة التسوق التجاري والتي تعد أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية يقوم بها وزير التموين على عدد من المشروعات التموينية والاستثمارية في محافظة الغربية.