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بتكلفة 80 مليار جنيه.. «الإسكان» تنتهي من 41% من الحي الخامس بالعاصمة الإدارية (صور)

وتستهدف الانتهاء من 60%منه يونيو القادم
محمود زكي 7:28 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 7:28 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من 41٪ من إنجاز أعمال الحي الخامس R5 جاردن سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة حتى يناير من العام الحالي، ووفقًا لمستند حصلت عليه “المال” فإن حجم استثمارات الهيئة في الحي الخامس بالعاصمة الإدارية تبلغ حوالي 80 مليار جنيه.

الإسكان تنتهي من 41٪ من الحي

ويبلغ مساحة الحي الخامس “جاردن سيتي” حوالي 985 فدانا، يتم تنفيذ حوالي 23 ألف وحدة تقريبا، موزعة بين مشروعات إسكان مستقلة وإسكان مختلط.

ويتم تنفيذ عمارات سكنية تبلغ حوالي 295 عمارة، في حين تبلغ عدد الفيلات والقصور حوالي 105 فيلات تقريبا، كما يحتوي الحي أيضًا على 175 تاون هاوس وتوين هاوس.

الإسكان تنفذ مشروعات مختلط بالحي

وعلى صعيد الإسكان المختلط، فإن الحي الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة الجديدة يحتوي على عدد من الأبراج المختلطة التي تبلغ حوالي 11 برجًا، وكذلك 96 عمارة إسكان مختلط.

وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من 60٪ من أعمال الحي في يونيو من العام الحالي.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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