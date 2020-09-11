بتكلفة 8.5 مليون جنيه.. إنشاء كوبري مُشاة بمدخل قرية الجلاء بالإسكندرية

بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي أعمال إنشاء كوبري مشاة بمدخل قرية الجلاء غرب محافظة الإسكندرية، وذلك عقب طلب نائبي البرلمان أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف، بالتزامن مع التوسعة التي تمت في الطريق الصحرواي “القاهرة – إسكندرية” مما يشكل خطراً على المواطنين أثناء العبور، حيث إن الطريق الصحرواي يفصل بين العديد من القرى والنجوع وخاصة مدخل قرية الجلاء، بحي العامرية.

ووفقاً لجهاز تعمير الساحل الشمالي، فإن تكلفة الكوبري تبلغ نحو 8.444 مليون جنيه، ويُقام أعلى طريق إسكندرية الصحرواي، مكون من خوازيق وهامات وأعمدة خرسانية، جمالونات حديد، سلالم، ودرابزينات معدنية، في حين أن طول المعبرة الخرسانية يبلغ نحو 1.5 متر ، بعرض 3 أمتار وارتفاع 6.5 متر مربع عن الأسفلت، بعدد خوازيق 34 خازوق حفر دوار بطول 20 مترا وقطر 50 سنتيمترًا.

استكمال كوبري الهوارية بتكلفة 4.7 مليون جنيه

وعلى صعيد آخر، يواصل الجهاز إنهاء أعمال الخوازيق والأساسات بكوبري مشاة منطقة الهوارية، بتكلفة 4.7 مليون جنيه، بأعلى طريق الكافوري ببرج العرب، وهو مكون من خوازيق وهامات وأعمدة خرسانية، وجمالونات حديد ، سلالم، ودرابزينات معدنية، حيث أن طول المعبرة الخرسانية 60 مترا بعرض 3 أمتاروبارتفاع 6.5 متر عن الأسفلت.

إعادة تأهيل 4 كباري بتكلفة 9.6 مليون جنيه

ويجري حالياً جهاز تعمير الساحل الشمالي مشروع إستبدال فواصل رافد الدولي “45”، بتكلفة 9.639 مليون جنيه، ويشمل المشروع استبدال إعادة تأهيل الفواصل والأسوار التالفة لعدد 4 كباري، بنسبة تنفيذ وصلت لـ 20% تقريبا.

كما يواصل الجهاز أعمال الجارية بمشروع ترميم وإعادة تأهيل كوبري ناريمان، بتكلفة 1.805 مليون جنيه، بشأن ترميم جسم الكوبري وتكسير الأرصفة والدراوي وإعادة صبها، مع كشط الأأسفلت وعمل أسفلت جديد.

وتم حالياً الإنتهاء من تكسير الأرصفة والبردورات وجاري توريد الشدات، وجارٍ التنسيق من الإدارة العامة للمرور للغلق الجزئي للكوبري، لحين الانتهاء من الأعمال.