بتكلفة 8 ملايين جنيه .. محافظة الجيزة: رصف وتطوير 3 محاور في الواحات البحرية

قالت محافظة الجيزة إنها قامت برصف وتطوير 3 محاور مرورية في الواحات البحرية بتكلفة 8 ملايين جنيه، لافتة إلى أنه تم من خلال مركز الواحات البحرية استكمال اعمال رصف وتطوير طريق الأبراج الجديد بطول 1.5 كم (طريق مزدوج)، حيث تم رفع كافه المخلفات والرتش والاتربه وتنسيق الجزيرة الوسطي وتدعيمها بالوصلات الخاصة بالمرافق.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعه الدورية لتنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وأضافت المحافظة في بيان صحفي أن استكمالا لأعمال انشاء محاور مرورية جديدة، وربط المدينة بالتجمعات السكنية، فقد تم رصف طريق الحاج وطني الذي يربط بين طريق الابراج الجديد حتي طريق المستشفى بطول 800 م وعرض 6 م، وذلك لتخفيف الحركة المرورية من والى المستشفى والقرى بعضها ببعض ومنطقة جنوب الدائري.

وأوضحت محافظة الجيزة أن تم رصف الطريق الذي يربط بين طريق الأبراج مروراً بشارع المسيري، المؤدي الى منطقة التعمير بطول 900 م، مشيرة إلى أن تم أيضا رصف الطريق الرابط بين الدائري الى محطة الوقود، وذلك لتفتيت الكثافات المرورية بذلك القطاع.