بتكلفة 77.3 مليون جنيه.. رصف 4 طرق بالبحيرة بإجمالي أطوال 6.8 كم

بدأت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور في تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بـ 4 طرق بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 6.8 كم وباعتمادات مالية بلغت 77.3 مليون جنيه.
الطرق هي استكمال كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول 2 كم باعتمادات مالية بلغت 40 مليون جنيه.
كما يتم استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول 1كم بمركز الدلنجات باعتماد قدره 10ملايين جنيه، بالإضافة إلى استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول 2 كم بمركز بدر باعتماد قدره 8.7 مليون جنيه .
كما أنه جار استكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كم بمركز رشيد باعتماد 18.6مليون جنيه .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرا لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية.