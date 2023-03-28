بتكلفة 750 مليون جنيه.. «صحي الإسكندرية» تناقش استكمال مشروعات فصل شبكة الأمطار عن الصرف

ناقشت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء قطاعات المشروعات والتشغيل الخطوة الثانية من المرحلة الأولى لمشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية وتتمثل الاستراتيجية في ٩ مشروعات ذات الأولوية بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو كونفرانس لبحث استكمال مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية حضر الاجتماع د/ جاكلين عازر – نائب محافظ الإسكندرية واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء قطاعات المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط والمكتب الفني بالشركة.

وحيث إنه يجرى العمل حالياً علي تحديد الخطوة الثانية من المشروع ووضع 3 مناطق أخرى للبدء في تنفيذها والانتهاء منها خلال المرحلة الحالية.

وتمت مناقشة الخطوة الثانية من المرحلة الأولي لمشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية وتتمثل الاستراتيجية في ٩ مشروعات ذات الأولوية الأولى بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه بمناطق (أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان) بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

وذلك بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للإستفادة منها.

وتم الانتهاء من ٣ مشروعات أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة بتكلفة ١٦٥ مليون جنيه.