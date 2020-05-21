بتكلفة 60 مليون جنيه.. وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إضاءة ميدان التحرير

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الأربعاء، اللمسات النهائية لتنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.

و تابع الوزير، خلال جولته التفقدية، تنفيذ بعض الملاحظات التي أبداها رئيس مجلس الوزراء خلال تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير يوم الأحد الماضي.

تكليفات رئاسية بتطوير ميدان التحرير

يأتي المشروع في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.

المشروع استغرق 3 أشهر

بلغت تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي ٦٠ مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي ٣ أشهر .