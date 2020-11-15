اقتصاد وأسواق

بتكلفة 556 مليونا .. «التضامن الاجتماعي» تبدأ صرف مساعدات كرامة لشهر نوفمبر اليوم

ويستمر الصرف لهم يومي اليوم وغدًا
مدحت إسماعيل 5:49 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 5:49 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ، اليوم الأحد ، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر 2020 للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و 239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه ويستمر الصرف لهم يومي اليوم وغدًا.

كما من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

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وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.

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والجدير بالذكر، أن عدد الاسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالي 3 ملايين و640 الف أسرة ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و573 مليون جنيه مصري.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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